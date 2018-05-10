Теплоэнергетики завершат работы на трубопроводе на проспекте Ветеранов ночью 4 декабря

Работы идут с 5 утра.

Специалисты "Теплосети" меняют трубопровод на проспекте Ветеранов, 109/4. Местные жители в социальных сетях обратили внимание на пар, который поднялся над проезжей частью.

По данным пресс-службы предприятия, дефект обнаружили в пять часов утра 3 декабря во время планового объезда. Чтобы избежать более серьезного технологического нарушения, трубопровод решили заменить. Отопление и горячую воду в микрорайоне не отключали. Однако в комментариях группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в "ВКонтакте" можно найти другую информацию:

Горячей воды нет. Интересно долго все это? Надеюсь хоть отопление не отключат. написала Яна.

По плану работы должны завершиться в час ночи 4 декабря.

Ранее Piter.TV писал о том, что маленькие дети обварились кипятком при прорыве трубы в ванной Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Татьяна Матросова