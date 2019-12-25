Маленькие дети пострадали при прорыве трубы с кипятком в ванной Петербурга

Они получили ожоги, однако их родители от вызова скорой помощи отказались.

Днем 29 ноября в Красносельском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Как стало известно Piter.TV, в ванной одной из квартир прорвало трубу с горячей водой.

В этот момент в жилом помещении находились маленькие дети. Они получили ожоги. Однако их родители от вызова скорой помощи отказались. В настоящий момент выясняются подробности случившегося.

Ранее мы писали, что отец дочек, погибших при пожаре в квартире на проспекте Героев, получил условный срок.

Фото: pexels.com