Маленькие дети пострадали при прорыве трубы с кипятком в ванной Петербурга

Днем 29 ноября в Красносельском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Как стало известно Piter.TV, в ванной одной из квартир прорвало трубу с горячей водой.
В этот момент в жилом помещении находились маленькие дети. Они получили ожоги. Однако их родители от вызова скорой помощи отказались. В настоящий момент выясняются подробности случившегося.
Ранее мы писали, что отец дочек, погибших при пожаре в квартире на проспекте Героев, получил условный срок.
Фото: pexels.com
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