Отец дочек, погибших при пожаре в квартире на проспекте Героев, получил условный срок

Мужчина свою вину признал.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Музычука, которого признали виновным в причинении смерти по неосторожности и в оставлении опасности. Об этом 29 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года. Мужчина свою вину признал.

Днём 24 апреля этого года в одной из квартир на проспекте Героев отец оставил своих спящих дочерей – 2016 и 2018 года рождения. Во время его отсутствия в квартире произошел пожар (возможно, из-за непотушенного окурка). В результате происшествия дети были госпитализированы, однако в этот же день младшая девочка скончалась. Позже скончалась и вторая дочка.

Ранее мы писали, что приговор мужчине, жестоко убившему свою мать в Петербурге, оставили без изменений.

Фото: Piter.TV