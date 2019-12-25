Из горящей квартиры на проспекте Героев вынесли ребенка без сознания

В однокомнатной квартире горела обстановка на площади 3 кв. метра. Огонь потушили.

В субботу днем, 24 апреля, в Красносельском районе загорелась квартира. В результате пожара пострадал ребенок. Об этом сообщили в сообществе "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург".

Известно, что на проспекте Героев в доме № 26 корпус 1 загорелась однокомнатная квартира. Пожарные быстро потушили возгорание.

Очевидцы указали, что видели, как спасатели выносят из дома маленького ребенка, который потерял сознание. Свидетели думают, что он серьезно пострадал при пожаре.

Ранее на Piter.tv сообщили, что во время пожара в Кудрово погиб кот.

Фото: pixabay