Во время пожара в Кудрово погиб кот

Из людей никто не погиб, есть пострадавшие.

Вечером 22 апреля в жилом доме в Кудрово произошел сильный пожар, огонь охватил несколько квартир. По данным МЧС, на площади в 40 квадратных метров полыхали лоджии дома на Столичной улице. В пожаре погиб домашний кот.

Пожарные спасли мужчину, которого с ожогами и резаными ранами передали медикам. Чуть позже еще одной женщине понадобилась помощь, ей стало плохо.

По словам местных жителей, тушение пожара было осложнено тем, что проехать пожарным машинам мешали авто, припаркованные в неположенных местах. Машины пришлось оттаскивать вручную.

Накануне горящая фура перегородила КАД на северо-востоке Петербурга. В аварии погибли два человека.

Видео: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово (Диана Рарицкая)