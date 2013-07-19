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Горящая фура перегородила КАД на северо-востоке Петербурга
Сегодня, 19:40
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smirenny

Горящая фура перегородила КАД на северо-востоке Петербурга

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По предварительной информации, есть пострадавшие.

В четверг, 22 апреля, горящая фура перегородила внутреннюю сторону КАД на северо-востоке города, сообщили очевидцы в соцсетях.

В 800 метрах после съезда столкнулись фура и манипулятор, из-за чего начался пожар: огонь объял кабину большегруза. Движение в сторону юга заблокировано. На место прибыли 3 единицы техники и 12 человек личного состава от МЧС. 

Горение удалось ликвидировать к 19:13. Некоторые источники сообщают о пострадавшем, однако достоверной информации пока нет.

 Ранее мы писали, что серьёзный пожар произошел в воинской части ВСУ на Донбассе.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: горит фура, кад
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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