СМИ: в Рубежном взорвался бензовоз.

Серьёзный пожар произошел в воинской части ВСУ на Донбассе. Об этом рассказали представители Telegram-канала "Русская Весна | Донбасс | Сирия | Новости". Очевидцы смогли запечатлеть на видео, как пламя распространяется по территории города Рубежное, находящегося под контролем Киева части ЛНР. Местные жители уточнили, что причиной инцидента стал взорванный бензовоз. После этого огонь перекинулся на соседние строения. В районе слышатся звуки, напоминающие взрывы.

В г. Рубежное произошел пожар на территории одной из воинских частей. По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза. Сергей Гайдай, глава "Луганской облгосадминистрации"

В настоящее время на месте взрыва работают специалисты. Они занимаются ликвидацией пожара. Власти призвали жителей города сохранять спокойствие. В социальных сетях население упоминает о том, что в Рубежное съезжается техника, находящаяся под управлением Государственной службы по ЧС из Северодонецка и Кременной.

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