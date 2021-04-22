Глава ЛНР обвинил Запад в одобрении геноцида русских на Украине

Леонид Пасечник призвал Донбасс бороться за свои права.

Глава самопровозглашенной Луганской республики обвинил Запад в одобрении геноцида русских на Украине. Такое заявление Леонид Пасечник сделал в рамках видеообращения на форуме "Единство русских: защита прав и свобод", который проходит в Донецке. Спикер рад тому, что существует возможность обсуждения такой острой проблемы, как права и свободы русскоязычного населения на Донбассе.

Это особо важно в условиях политики двойных стандартов на Западе, где привыкли закрывать глаза и тем самым одобрять геноцид русскоязычного населения на Украине. На протяжении семи лет войны мировое сообщество игнорирует Донбасс, делая вид, что не замечает ужасающие преступления украинской власти по отношению к нам. Леонид Пасечник, глава ЛНР

Чиновник объяснил, что в XXI веке жители Украины столкнулись "с геноцидом, ущемлением и ненавистью" от националистов Украины. Пасечник уверен, что все эти действия происходят на протяжении 30 лет, пока в стране ведется героизация нацизма, а также искажение исторических событий и уничтожение идентичности национальной культуры. Он призвал коллег ежедневно бороться за свои принципы несмотря на попытки Киева их подавить.

Глава ЛНР: Донбасс станет частью России.

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