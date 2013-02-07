Видео: в аварии на КАД погибли двое

Погибшие находились в зажатой между фурами легковушке.

Вечером в четверг, 22 апреля, на КАД произошло серьезное ДТП. По последним данным, есть погибшие.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, сообщение об аварии поступило в 19:17. Фуры МАЗ и "Вольво" зажали легковой автомобиль, марку которого установить пока не удалось. Изначально движение в сторону юга в 800 метрах от съезда на Шафировский проспект было перекрыто, позже была открыта одна полоса.

У "Вольво" обгорел прицеп, у МАЗа – задняя грузовая часть. Подробной информации о легковом авто пока нет. Как сообщает пресс-служба МЧС, погибли двое.

Ранее мы писали, что горящая фура перегородила КАД на северо-востоке Петербурга.