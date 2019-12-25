Двухлетняя девочка, пострадавшая в пожаре на проспекте Героев, умерла

Выяснилось, что две маленькие сестрички находились дома одни во время возгорания бытовой техники.

Вчера днем в Красносельском районе в многоэтажном жилом доме случился пожар в однокомнатной квартире, в результате которого пострадали двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти 24 апреля.

Выяснилось, что пожар произошел из-за возгорания бытовой техники, когда дома одни находились две маленькие девочки 2-х и 4-х лет. Спасатели вынесли из горящей квартиры детей и передали их врачам скорой помощи. Младший ребенок погиб, за жизнь старшей девочки сейчас борются медики.

Следственные органы СК России по Петербургу возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка. Продолжается расследование.

Напомним, что в Петербурге с 26 апреля запрещено посещать лесопарковые зоны и разводить огонь.

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