В Петербурге с 26 апреля запрещено посещать лесопарковые зоны и разводить огонь

Использование пиротехнических изделий на праздниках возможно только по согласованию с региональным МЧС.

С 26 апреля в Петербурге устанавливается особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Он будет действовать до 12 июля 2021 года. На период особого режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. Посещать лесопарковые зоны, городские леса будет нельзя. Также под запретом разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, проведение пожароопасных работ на территории зеленых насаждений общего пользования, лесов и особо охраняемых природных территорий.

Использование пиротехнических изделий или огневых эффектов возможно только с разрешения МЧС.

Ранее Piter.TV показал, как в Приморском районе горел камыш на фоне "Лахта Центра".

Фото: Piter.TV