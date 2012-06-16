Видео: в Приморском районе горит камыш на фоне "Лахта Центра"

Спасатели пробирались к месту сквозь заросли.

Днем 20-го апреля в Приморском районе загорелся камыш. Петербуржцы делятся кадрами черного дыма, который виден из разных точек района.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, возгорание произошло в районе Мебельной улицы, 49/92. В общей сложности спасатели зафиксировали 3 очага возгорания, площадь каждого из которых составляет 40 метров. Кроме того, загорелась трава на протяжении 100 метров. Угрозы распространения огня нет. Со стихией борются ранцевыми установками и подручными средствами.

В последнее время в Петербурге и Ленобласти участились случаи возгорания травы. Накануне в Волосовском районе горел полигон с твердыми бытовыми отходами.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Станислав Сахаров