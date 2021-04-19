В Волосовском районе горит полигон с твердыми бытовыми отходами

На месте помимо спасателей работают сотрудники Роспотребнадзора.

Спасатели тушат пожар на закрытом полигоне твердых бытовых отходов в Волосовском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило в 12 часов 19-го апреля. На данный момент с огнем справиться не удалось. Площадь горения, по последним данным, составляет около 700 кв. метров. Угроза распространения огня на близлежащие поселения отсутствуют.

На месте работают сотрудники МЧС, экскаватор, бульдозер, инженерная техника и лаборатория Роспотребнадзора.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Росприроднадзор подал иск в арбитраж о закрытии полигона "Северная Самарка" в Ленобласти.

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