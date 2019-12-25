Росприроднадзор подал иск в арбитраж о закрытии полигона "Северная Самарка" в Ленобласти

Ранее полигон просили закрыть жители Ленобласти.

Росприроднадзор направил в Арбитражный суд по Петербургу и области иск о прекращении деятельности ЗАО "Промотходы", которое использует полигон "Северная Самарка". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Управление просит суд прекратить деятельность организации по утилизации и размещению отходов, обязать компанию разработать проект и проведение работ по рекультивации полигона. Было установлено, что ответчик размещает отходы небезопасным способом для окружающей среды. Дзержинский районный суд назначил штраф в размере 400 тыс. рублей.

Полигон был открыт в 1974 году во Всеволожском районе Ленобласти. К 2019 году он точно исчерпал свою вместимость. На площади более 30 га размещены твердые отходы. На сегодняшний день его мощность превышена более чем на 6 млн тыс. кубических метров. .

Ранее Piter.TV рассказывал, как идет рекультивация полигона "Красный Бор". На данный момент разрабатывается проект.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора