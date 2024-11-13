К 2030 году в Петербурге планируют ликвидировать все свалки в год их выявления

С текущим финансированием – более 900 млн рублей – от НСО освободят 70 гектаров земли.

Одна из приоритетных задач в Петербурге – ликвидация свалок в городской черте. К 2030 году все несанкционированные свалки отходов должны быть ликвидированы в год их выявления, рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.

Уже в этом году планируется отработать весь механизм работы и выйти на ликвидацию выявленных свалок "год в год".

Для этого мы уже поменяли систему финансирования, контролируем заключение и исполнение контрактов районными администрациями. На цели предотвращения появления новых свалок также предусмотрен соответствующий бюджет. Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга

Теперь каждый месяц будут формировать "рейтинг районов", учитывающий общее количество свалок и динамику по их ликвидации. С текущим финансированием – более 900 млн рублей – от НСО освободят 70 гектаров земли.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)