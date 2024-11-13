  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К 2030 году в Петербурге планируют ликвидировать все свалки в год их выявления
Сегодня, 10:50
122
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

К 2030 году в Петербурге планируют ликвидировать все свалки в год их выявления

0 0

С текущим финансированием – более 900 млн рублей – от НСО освободят 70 гектаров земли.

Одна из приоритетных задач в Петербурге – ликвидация свалок в городской черте. К 2030 году все несанкционированные свалки отходов должны быть ликвидированы в год их выявления, рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников. 

Уже в этом году планируется отработать весь механизм работы и выйти на ликвидацию выявленных свалок "год в год". 

Для этого мы уже поменяли систему финансирования, контролируем заключение и исполнение контрактов районными администрациями. На цели предотвращения появления новых свалок также предусмотрен соответствующий бюджет. 

Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга 

Теперь каждый месяц будут формировать "рейтинг районов", учитывающий общее количество свалок и динамику по их ликвидации. С текущим финансированием – более 900 млн рублей – от НСО освободят 70 гектаров земли. 

Ранее на Piter.TV: свалку в Ломоносове ликвидировали после вмешательства прокуратуры. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: городские свалки, отходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии