Свалку в Ломоносове ликвидировали после вмешательства прокуратуры

Общество с ограниченной ответственностью "УК Атмосфера" сбросило на территорию общего пользования отходы производства и потребления.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку соблюдения федерального законодательства об охране окружающей среды. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 2 апреля.

Общество с ограниченной ответственностью "УК Атмосфера" в Ломоносове сбросило на территорию общего пользования отходы производства и потребления. Речь идет о досках, фанерах, деревянных палетах, мусоре от сноса зданий и другом.

Районная прокуратура внесла представление в адрес руководителя УК, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время свалка ликвидирована.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ликвидировали незаконную свалку, ущерб от которой составил более 249 млн рублей.

Фото: Piter.TV