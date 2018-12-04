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Свалку в Ломоносове ликвидировали после вмешательства прокуратуры
Сегодня, 15:38
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Свалку в Ломоносове ликвидировали после вмешательства прокуратуры

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Общество с ограниченной ответственностью "УК Атмосфера" сбросило на территорию общего пользования отходы производства и потребления.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку соблюдения федерального законодательства об охране окружающей среды. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 2 апреля. 

Общество с ограниченной ответственностью "УК Атмосфера" в Ломоносове сбросило на территорию общего пользования отходы производства и потребления. Речь идет о досках, фанерах, деревянных палетах, мусоре от сноса зданий и другом. 

Районная прокуратура внесла представление в адрес руководителя УК, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время свалка ликвидирована. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ликвидировали незаконную свалку, ущерб от которой составил более 249 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ломоносов, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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