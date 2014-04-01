В Петербурге ликвидировали незаконную свалку, ущерб от которой составил более 249 млн рублей

Отходы складировались с последующим уплотнением тяжелой техникой, что привело к загрязнению почвы и ухудшению экологического состояния участка.

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга выявила факт несанкционированного размещения отходов производства и потребления на одном из городских земельных участков. В ходе проверки было установлено, что территория захламлена строительным мусором, остатками грунта, бетона и кирпича.

По данным надзорного ведомства, отходы складировались с последующим уплотнением тяжелой техникой, что привело к загрязнению почвы и ухудшению экологического состояния участка. Общий размер ущерба окружающей среде превысил 249 млн рублей.

Для восстановления нарушенных прав прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к собственникам территории о взыскании компенсации. Суд удовлетворил требования, в результате чего сумма ущерба была перечислена в бюджет.

После вмешательства природоохранной прокуратуры несанкционированная свалка была полностью ликвидирована, а земельный участок приведен в надлежащее состояние.

В Куйвози изъяли спецтехнику из-за организации незаконной свалки.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)