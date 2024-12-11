В Куйвози изъяли спецтехнику из-за организации незаконной свалки

В Куйвози изъяты две единицы спецтехники за организацию незаконной свалки отходов. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.
Эконарушение было зафиксировано инспекторами областного Госэконадзора на территории, предназначенной для строительства складов во Всеволожском районе. С помощью бульдозера и экскаватора проводились работы по сбросу и размещению отходов. Также залежи мусора были обнаружены и на смежном земельном участке.
Территория взята под контроль инспекторами ведомства для предотвращения дальнейших нарушений и начато расследование для установления размера ущерба окружающей среде. Также решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.
Фото: Telegram/ Админка Ленобласти
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