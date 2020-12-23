Проект рекультивации полигона "Красный Бор" под Петербургом сдадут в декабре

До конца года проект пройдет экологическую и главгосэкспертизу.

Проект рекультивации полигона "Красный Бор" в Ленинградской области после прохождения необходимых экспертиз сдадут в декабре 2021 года. Об этом 30 марта сообщил начальник управления экологического инжиниринга ФГУП "Федеральный экологический оператор" (входит в "Росатом") Михаил Щербаков, передал "Интерфакс Северо-Запад".

На данный момент работы по рекультивации не ведутся, так как разрабатывается проект. Планируется, что этап экспертизы начнется осенью этого года. Полный объем всех работ по рекультивации планируют завершить в 2024 году, как и заявлялось ранее.

"Федеральный экологический оператор" предстоит ликвидировать накопленный вред окружающей среде на полигоне "Красный Бор". На данный момент завершается монтаж опытно-промышленной установки для очистки жидких фракций из открытых карт полигона. По итогам всех работ территория должна оставаться в безопасности минимум сто лет.

Напомним, в начале 2020 года Петербург передал полигон в собственность Министерству природных ресурсов.

Фото: poligonkb.spb.ru