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Стало известно, когда полностью ликвидируют полигон "Красный бор"
Сегодня, 12:54
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nadezhda_sib

Стало известно, когда полностью ликвидируют полигон "Красный бор"

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Рекультивация будет проходить с опорой на международную практику.

Полную ликвидацию полигона "Красный Бор" планируют завершить к концу 2024-го года. Об этом сообщила пресс-служба ФГКУ "Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор". 

Накануне полигон посетил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Дело в том, что организация занимается созданием инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов и ликвидацией объектов накопленного вреда. 

Для ликвидации накопленного вреда окружающей среде будет проводиться целый комплекс мероприятий. Технические решения разработаны с учетом международного опыта по рекультивации подобных объектов и в соответствии с рекомендациями научных институтов. 

Напомним, в начале 2020-го года полигон передали в федеральную собственность. Теперь ликвидация последствий является частью национального проекта "Экология". 

Фото: Красный Бор / ВКонтакте

Теги: красный бор, полигон
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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