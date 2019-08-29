Стало известно, когда полностью ликвидируют полигон "Красный бор"

Рекультивация будет проходить с опорой на международную практику.

Полную ликвидацию полигона "Красный Бор" планируют завершить к концу 2024-го года. Об этом сообщила пресс-служба ФГКУ "Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор".

Накануне полигон посетил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Дело в том, что организация занимается созданием инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов и ликвидацией объектов накопленного вреда.

Для ликвидации накопленного вреда окружающей среде будет проводиться целый комплекс мероприятий. Технические решения разработаны с учетом международного опыта по рекультивации подобных объектов и в соответствии с рекомендациями научных институтов.

Напомним, в начале 2020-го года полигон передали в федеральную собственность. Теперь ликвидация последствий является частью национального проекта "Экология".

Фото: Красный Бор / ВКонтакте