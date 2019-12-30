Петербург передал полигон "Красный бор" в федеральную собственность

Акт приема-передачи уже подписали КИО.

В среду, 22 января, стало известно о том, что в Петербурге официально передали полигон "Красный бор" в федеральную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города.

Известно, что акт приема-передачи уже подписали КИО.

Напомним, что инициативу передать мусорный полигон стране выдвинул губернатор Петербурга Александр Беглов. Идею поддержал президент Владимир Путин и поручил перевести "Красный Бор" в веление Минприроды.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге может появиться бизнес квартал "Охта Сити".

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