Девелопер рассчитывает освоить свободную территорию рядом креативным пространством ArtPlay SPb.

В среду, 22 января, стало известно о том, что в Петербурге может появиться бизнес квартал "Охта Сити". С таким заявлением выступила компания "Тандем-Истейт".

В компании отметили, что это один из вариантов реализации свободной территории рядом креативным пространством ArtPlay SPb.

"Прорабатываются разные варианты застройки площадки, которая здесь есть", —сказано в сообщении.

Также компания намерена реконструировать казармы Новочеркасского пехотного полка.

Ранее мы сообщали о том, что получившие премию "Мой город-мои возможности" пройдут обучение в ВШЭ.

Фото:tandem-estate.ru