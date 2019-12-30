В среду, 22 января, стало известно о том, что в Петербурге может появиться бизнес квартал "Охта Сити". С таким заявлением выступила компания "Тандем-Истейт".
В компании отметили, что это один из вариантов реализации свободной территории рядом креативным пространством ArtPlay SPb.
"Прорабатываются разные варианты застройки площадки, которая здесь есть",
—сказано в сообщении.
Также компания намерена реконструировать казармы Новочеркасского пехотного полка.
Ранее мы сообщали о том, что получившие премию "Мой город-мои возможности" пройдут обучение в ВШЭ.
Фото:tandem-estate.ru
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