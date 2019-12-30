Получившие премию "Мой город-мои возможности" пройдут обучение в ВШЭ

На эти цели город направил 39 млн рублей.

Победители петербургского конкурса "Мой город – мои возможности" смогут пройти дополнительное обучение на базе исследовательского университета "Высшей школы экономики". Такая информация предоставлена на официальном сайте администрации города. Постановление о присуждении премии подписано лично Александром Бегловым.

Напомним, что на получение дополнительной квалификации Смольный выделил победителям 39 миллионов рублей. В общей сложности конкурс выиграли 100 человек. Они выбрали в качестве своих проектов решения по наиболее острым, экологическим вопросам, а также ситуаций, связанных с здравоохранением.

Ранее Piter.tv писал о том, что Смольный исполнил адресную инвестиционную программу на 83%.

Фото: Piter.tv

