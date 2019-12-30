  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный исполнил адресную инвестиционную программу на 83%
Сегодня, 22:07
101
nadezhda_sib

Смольный исполнил адресную инвестиционную программу на 83%

0 0

Более 12 млрд не реализовали.

В 2019 году инвестиционную программу в Петербурге исполнили на 83%, сообщила пресс-служба комитета по финансами.

Из 72,5 млрд рублей чиновники освоили 60,3 млрд рублей. Таким образом, 12,2 млрд оказались не израсходованы. 

На 100%  инвестиционную программу реализовал комитет по транспорту и на 99% — комитет по информатизации и связи. Худший показатель у комитета по физической культуре и спорту — около 48%. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что для петербуржцев организовали "горячую линию" по вопросам платы за коммуналку в январе. 

Фото: Википедия 

 

Теги: инвестиционная программа, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии