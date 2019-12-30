Для петербуржцев организовали "горячую линию" по вопросам платы за коммуналку в январе

Также можно будет узнать о взносе за капитальный ремонт в многоквартирном доме.

Петербуржцы могут узнать о плате за коммунальные услуги за январь 2020 и изменению взноса за капремонт по "горячей линии". Об этом сообщается на сайте жилищного комитета Петербурга Северной столицы.

Дело в том, что у жителей возникли вопросы по плате за капремонт в многоквартирных домах после изменений, которые вступили в силу с нового года.

Узнать номер телефона для связи с организацией в своем районе можно на сайте Смольного.

Ранее губернатор Петербурга призвал горожан относиться к повышению взноса за капремонт "с пониманием". С 1 января взнос вырос с 4,5 до 8,5 рублей за квадратный метр.

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