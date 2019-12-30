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Для петербуржцев организовали "горячую линию" по вопросам платы за коммуналку в январе
Сегодня, 20:45
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nadezhda_sib

Для петербуржцев организовали "горячую линию" по вопросам платы за коммуналку в январе

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Также можно будет узнать о взносе за капитальный ремонт в многоквартирном доме.

Петербуржцы могут узнать о плате за коммунальные услуги за январь 2020 и изменению взноса за капремонт по "горячей линии". Об этом сообщается на сайте жилищного комитета Петербурга Северной столицы. 

Дело в том, что у жителей возникли вопросы по плате за капремонт в многоквартирных домах после изменений, которые вступили в силу с нового года. 

Узнать номер телефона для связи с организацией в своем районе можно на сайте Смольного. 

Ранее губернатор Петербурга призвал горожан относиться к повышению взноса за капремонт "с пониманием".  С 1 января взнос вырос с 4,5 до 8,5 рублей за квадратный метр. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: горячая линия, капремонт, квитанция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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