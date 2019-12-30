"Спасибо за подарок": петербуржцы обсуждают резкое увеличение тарифов за капремонт

С 1 января оплата выросла почти в два раза: с 4,5 до 8,5 рублей за квадратный метр.

Петербуржцы недовольны увеличением взносов за капитальный ремонт. С 1 января оплата выросла почти в два раза: с 4,5 до 8,5 рублей за квадратный метр. Взнос за квартиру площадью 60 квадратных метров теперь составляет 510 вместо 270 рублей.

Возмущенные жители обращаются с вопросами к губернатору в социальных сетях. Однако на странице Александра Беглова им не ответили. Активисты создали петицию против повышения тарифов, ее подписали 4 тысячи человек. Петербурженка, выступившая автором петиции, требует вернуть показатели 2019 года и больше не поднимать их

В жилищном комитете заявили, что повышение тарифов позволит увеличить темпы и объемы выполняемых работ. В этом году планируют отремонтировать около 1000 лифтов, 549 крыш и увеличить объем капитально отремонтированных фасадов и инженерных систем.

"В 2014 году размер минимального взноса составлял 2 рубля на кв. м в месяц при экономически обоснованном тарифе в несколько раз больше. Даже его дальнейшее увеличение с учетом ежегодного государственного софинансирования не покрывало требуемых расходов, что привело к отставанию в исполнении региональной программы. В настоящее время для сокращения отставания необходимо более 98 млрд. рублей", — отметили на официальном портале ЖКХ Петербурга.

Во всех районах города работают горячие линии по вопросам начисления платы за капремонт.



Ранее депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский направил губернатору Александру Беглову запрос с просьбой пересмотреть размер взносов на капитальный ремонт в 2020 году.

Фото и видео: Piter.TV