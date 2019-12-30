Петербуржцы возмущаются ростом тарифов на капремонт

Горожане массово подписывают петицию, адресованную губернатору.

Петербуржцы возмутились разросшимся тарифам на капитальный ремонт: тысячи горожан подписывают онлайн-петицию, адресованную градоначальнику Александру Беглову. Людей не устраивают поднявшиеся счета при той же зарплате.

Петербурженка, выступившая автором петиции, требует вернуть показатели 2019 года и больше не поднимать их. С 2013 года, отметила женщина, взносы выросли в 10 раз, а какого результата при подобных темпах ждать к 2021 году – остается только гадать.

Еще 20 декабря Беглов подписал постановление, согласно которому взносы на капремонт повышались в стоимости. Сумма составляла 8-9 рублей за квадратный метр в зависимости от типа дома. По заявлению Смольного, меры приняты из-за отставания города в реализации программы по капремонту из-за нехватки денег.

Петербуржцы жалуются на шум вагонов со станции "Сортировочная".

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