Петербуржцы жалуются на шум вагонов со станции "Сортировочная"

Петербуржцы, живущие у станции метро "Ломоносовская", не выдержали постоянного шума со стороны железнодорожной станции "Сортировочная". Местный житель Денис Пожильцов создал петицию, в которой обратился к Миндзраву с просьбой решить проблему.
Как выяснилось, петербуржец страдает бессонницей из-за скрипа металла, стука вагонов и других громких рабочих звуков, доносящихся со станции. Сам мужчина живет в одном из кварталов хрущевок, расположенных вдоль Белевского проспекта, который тесно соседствует с "Сортировочной". Ранее отправленная жалоба властям, отметил горожанин, привела только к скромному штрафу для РЖД, а уровень шума остался некомфортным.
Систему торможения вагонов скорее всего можно изменить, или огородить станцию шумоизоляционными экранами.
- предположил варианты спасения от шума петербуржец и призвал горожан подписывать петицию.
На момент публикации петицию, созданную несколько часов назад, подписали 78 человек.
Также на днях на соседствующей с шумной станцией "Московской Сортировочной" протек вагон с пероксидом водорода.
Фото: pixabay
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