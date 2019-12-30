Петербуржцы жалуются на шум вагонов со станции "Сортировочная"

Скрип и лязг вагонов не дает горожанам спокойно спать.

Петербуржцы, живущие у станции метро "Ломоносовская", не выдержали постоянного шума со стороны железнодорожной станции "Сортировочная". Местный житель Денис Пожильцов создал петицию, в которой обратился к Миндзраву с просьбой решить проблему.

Как выяснилось, петербуржец страдает бессонницей из-за скрипа металла, стука вагонов и других громких рабочих звуков, доносящихся со станции. Сам мужчина живет в одном из кварталов хрущевок, расположенных вдоль Белевского проспекта, который тесно соседствует с "Сортировочной". Ранее отправленная жалоба властям, отметил горожанин, привела только к скромному штрафу для РЖД, а уровень шума остался некомфортным.

Систему торможения вагонов скорее всего можно изменить, или огородить станцию шумоизоляционными экранами. - предположил варианты спасения от шума петербуржец и призвал горожан подписывать петицию.

На момент публикации петицию, созданную несколько часов назад, подписали 78 человек.

Также на днях на соседствующей с шумной станцией "Московской Сортировочной" протек вагон с пероксидом водорода.

Фото: pixabay