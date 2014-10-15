  1. Главная
Жители Кронштадта пожаловались на шум и пьяных гостей фестиваля "Отдых 24"
Сегодня, 18:52
Неожиданная вечеринка на Якорной площади вызвала волну жалоб от местных.

Фестиваль "Отдых 24" проходил на территории бывшего завода, являющейся частной собственностью. Мероприятие не было согласовано с администрацией района.

По наблюдениям местных жителей, значительная часть посетителей находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Шум и музыка распространялись на близлежащие улицы, вызывая недовольство граждан.

Администрация Кронштадтского района совместно с ОМВД и прокуратурой взяла ситуацию под контроль. В ближайшее время организаторы будут приглашены для обсуждения дальнейших действий и поиска решений, которые не будут мешать жителям района.

Фото: Piter.TV

