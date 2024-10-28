Водонапорную башню в Осиновой Роще превратят в дом быта с мастерскими

Старинная башня Петербурга обретет новое назначение и откроет фотоателье.

Башня расположена по адресу Межозёрная ул., 14, корп. 2, её площадь составляет менее 100 м² — пять этажей по 15–16 м² каждый. Здание охраняется как региональный памятник и не подлежит сносу.

Состояние памятника требует реставрации: внутренняя отделка, винтовая лестница и часть перекрытий утрачены. Планируется восстановление лестницы и деревянной крыши, а также усиление кирпичных несущих стен. В здании появится тамбур из светопрозрачных конструкций.

Башню в 2023 году приобрела индивидуальный предприниматель Татьяна Телегина примерно за 4,2 млн руб. Она заключила договор с ООО "АСК–норд" на реставрационные работы.

Руководитель реставрационной компании Алексей Михайлов отметил, что из-за малой площади проекта экономически сложно рассчитывать на окупаемость. Винтовая лестница займет около 4 м² на каждом этаже, оставляя примерно по 10 м² для коммерческих помещений.

Координатор организации "Живой город" Дмитрий Литвинов подчеркнул необычность проекта: водонапорные башни часто сохраняются как заметные сооружения, но из-за ограниченной площади их сложно использовать для бизнеса.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга