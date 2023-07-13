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Обвиняемому в поджоге храма в Осиновой Роще вынесли приговор
Сегодня, 14:31
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Обвиняемому в поджоге храма в Осиновой Роще вынесли приговор

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Предварительно, сделал это он после ссоры с супругой.

Прокуратура Выборгского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

Установлено, что 26 июня 2022 года нетрезвый фигурант облил бензином Храм святителя Василия Великого в Осиновой Роще и поджег зажигалкой. Предварительно, сделал это он после ссоры с супругой

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Однако решение на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменили на принудительные работы на срок 3 года с удержанием 10% из заработка в доход государства. 

Ранее мы рассказывали о том, что за ночь в пяти районах Петербурга сгорели четыре авто. 

Фото: Вконтакте / Храм святителя Василия Великого в Осиновой Роще (Никита Шакиров) 

Теги: осиновая роща, поджог храма
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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