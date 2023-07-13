Обвиняемому в поджоге храма в Осиновой Роще вынесли приговор

Предварительно, сделал это он после ссоры с супругой.

Прокуратура Выборгского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что 26 июня 2022 года нетрезвый фигурант облил бензином Храм святителя Василия Великого в Осиновой Роще и поджег зажигалкой. Предварительно, сделал это он после ссоры с супругой.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Однако решение на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменили на принудительные работы на срок 3 года с удержанием 10% из заработка в доход государства.

Ранее мы рассказывали о том, что за ночь в пяти районах Петербурга сгорели четыре авто.

Фото: Вконтакте / Храм святителя Василия Великого в Осиновой Роще (Никита Шакиров)