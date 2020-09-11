Мотоциклист погиб в аварии в Осиновой Роще

Разыскиваются родственники и друзья погибшего мотоциклиста.

Утром 13 июля на севере Петербурга произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность ДТП".

Как рассказали в социальных сетях очевидцы, в Осиновой Роще на Приозерском шоссе мотоцикл BMW столкнулся с автомобилем каршеринга.

В результате аварии 31-летний байкер погиб на месте. Разыскиваются родственники и друзья погибшего мотоциклиста.

Накануне петербургский суд вынес приговор гонщику на Porsche за смертельное ДТП на КАД.

Фото и видео: ВКонтакте/ Мотосолидарность ДТП