Петербургский суд вынес приговор гонщику на Porsche за смертельное ДТП на КАД

Подсудимый за последние 2 года привлекался за нарушения ПДД 47 раз. Суд постановил, что он проведёт 3 года в колонии-поселении.

Решением Петродворцового районного суда Петербурга мужчине, который устроил смертельное ДТП на КАД в декабре 2022 года, огласили приговор. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Напомним, что авария случилась 21 декабря примерно в 1:07 117-ом км скоростной трассы. Подсудимый находился за рулём отцовского Porsche Cayenne S в состоянии алкогольного опьянения и ехал по правой полосе от Ораниенбаумского проспекта в сторону Кронштадта. Несмотря на плохую видимость и мокрый асфальт, автомобиль разогнался до 206–227 км/ч и перестроился влево. Подсудимый выбрал неправильную дистанцию и на полной скорости влетел в ехавший впереди Opel Astra и в следовавшей в правом ряду Toyota Camry. Opel отбросило вправо в отбойник, управлявшая им 60-летняя женщина погибла на месте от полученных травм.

Молодой гонщик за последние 2 года привлекался за нарушения ПДД 47 раз. Суд постановил, что он проведёт 3 года в колонии-поселении.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский суд признал виновным мужчину за совершение незаконных валютных операций на 225 млн рублей.

Фото: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Петербурга