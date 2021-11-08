В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении водителя Porsche, устроившего смертельное ДТП

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении водителя Porsche Cayenne, ставшего виновником смертельного ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, около 01:36 21 декабря 21-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Porsche Cayenne, ехал по КАД от Ораниенбаумского проспекта в сторону Кронштадта. В районе 116 км КАД нарушитель совершил столкновение со следовавшим впереди автомобилем Opel Astra под управлением 60-летней женщины, а затем с автомобилем Toyota Camry.

В результате ДТП женщина-водитель Opel Astra от полученных телесных повреждений скончалась на месте аварии.

В отношении водителя Porsche возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). Расследование продолжается.

Ранее в Гатчине росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП.

Фото: Piter.tv