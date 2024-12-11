Porsche жены актёра Дениса Матросова столкнулся с полицейской машиной в Москве

Поступает информация о двух пострадавших.

На территории российской столицы произошла авария с участием дорогостоящего автомобиля Porsche, принадлежащего супруге актёра Дениса Матросова. В результате столкновения иномарки со служебной машиной полиции один из сотрудников ДПС оказался в тяжёлом состоянии. Соответствующая информация опубликована в издании SHOT и TeLegram-канале BAZA. Согласно информации от SHOT, автомобильная авария зафимирована сегодня около 11 часов утра, когда водитель иномарки двигался на зелёный свет по улице Хотьковская в сторону МКАД. В это время на Череповецкой улице с включённой сиреной следовал патрульный автомобиль ГАИ. Удар пришелся по транспортному средству в районе Лианозово. на данный момент пострадавшими считаются два человека. На месте происшествия к работе привлечены силы трех бригад скорой помощи и шесть автомобилей ДПС.

По предварительным сведениям, автомобиль Porsche зарегистрирован на Оксану Рудич-Каструбину — предпринимательницу и жену актёра Дениса Матросова. Последний известен широкой аудитории по ролям в таких сериалах как "Кармелита", "Две жизни" и "Остановка по требованию". В настоящее время артист руководит собственным театром, который носит его имя. В культурном учреждении его супруга занимает должность директора. Также Оксана управляет собственной клининговой компанией. Сейчас изучается вопрос того, находилась ли жена актёра за рулём в момент аварии. Сам Матросов объяснил журналистам, что с его супругой "всё в порядке".

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Фото и видео: Telegram / BAZA