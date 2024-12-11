Ребенок бросил петарду в канализационный люк.

В Китае за порчу трех люксовых автомобилей иностранных брендов маленькому мальчику правоохранительные органы предъявили иск на несколько тысяч долларов. Соответствующая информация распространилась в местных социальных сетях. Известно, что ребенок бросил в канализационный люк петарду. Поймать нарушителя общественного спокойствия полиция смогла благодаря заисям с камер уличного видеонаблюдения. Физически после совершенной проделки мальчик не пострадал, однако спустя час он был пойман. Адвокат пекинской юридической фирмы указал, что у родителей ребенка есть надежда на уменьшение денежной суммы выставленного им судебного иска.

Местныеи жители уже продумали, как построят защиту в суде. Сначала родители мальчика попытаются перевести часть вины на управляющих канализационной системой. Еще одним способном снизить объем долга является факт того, что пострадавшие машины были припаркованы их владельцами в неположенном для этого месте.

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Фото: Фото и видео: X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / iPaulCanada, Jacob Meng