  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:35
132
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

За порчу Porsche, BMW и Audi мальчику из Китая предъявили иск на 39 тысяч долларов

0 0

Ребенок бросил петарду в канализационный люк.

В Китае за порчу трех люксовых автомобилей иностранных брендов маленькому мальчику правоохранительные органы предъявили иск на несколько тысяч долларов. Соответствующая информация распространилась в местных социальных сетях. Известно, что ребенок бросил в канализационный люк петарду. Поймать нарушителя общественного спокойствия полиция смогла благодаря заисям с камер уличного видеонаблюдения.  Физически после совершенной проделки мальчик не пострадал, однако спустя час он был пойман. Адвокат пекинской юридической фирмы указал, что у родителей ребенка есть надежда на уменьшение денежной суммы выставленного им судебного иска.

Местныеи жители уже продумали, как построят защиту в суде. Сначала родители мальчика попытаются перевести часть вины на управляющих канализационной системой. Еще одним способном снизить объем долга является факт того, что пострадавшие машины были припаркованы их владельцами в неположенном для этого месте.

Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве.

Фото: Фото и видео:  X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  iPaulCanada, Jacob Meng

Теги: audi, bmw, porsche, китай
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии