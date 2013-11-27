В Гатчине росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП

Водитель серьезных повреждений не получил.

В Ленинградской области наряд Росгвардии задержал нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Днём 18 декабря росгвардейцы в Гатчине задержали нетрезвого водителя, совершившего ДТП на улице Карла Маркса и пытавшегося скрыться с места аварии.

Наряд Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, увидел, что водитель ехавшего впереди автомобиля "ВАЗ 21115" не справился с управлением и наехал на пешеходное дорожное ограждение. После этого водитель попытался скрыться с места аварии, заехав во двор соседних домов.

Водитель серьезных повреждений не получил, но имел внешние признаки алкогольного опьянения. Автомобилиста передали прибывшему наряду ГИБДД.

Фото: Piter.tv