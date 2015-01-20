Улетевшему на Porsche в Летний сад водителю удвоили срок лишения прав

19-летний нарушитель получил новое наказание за езду по встречной полосе после резонансного ДТП в центре Петербурга.

В Санкт-Петербурге мировой суд рассмотрел очередное административное дело в отношении 19-летнего Константина Киргизова, который ранее стал участником резонансного ДТП в Летнем саду.

На этот раз его признали виновным в движении во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Молодой человек с нарушением согласился, однако на заседание не явился и не отвечал на звонки.

Суд назначил ему лишение права управления транспортными средствами на 4 месяца. С учетом ранее вынесенного решения срок ограничения фактически увеличился. Это уже второй протокол, рассмотренный в отношении Киргизова. Ранее он также был лишен водительских прав по другому административному делу. По данным объединенной пресс-службы судов города, в производстве находятся еще шесть материалов.

Сам инцидент произошел утром 15 февраля. Водитель попытался скрыться от сотрудников ДПС, не остановился по их требованию и на высокой скорости на Porsche выехал за пределы дороги, перелетев через Лебяжью канавку и врезавшись в деревья на территории Летнего сада. В результате аварии пострадали три человека, включая несовершеннолетнюю девушку. После происшествия в отношении водителя было составлено несколько административных протоколов, в том числе за отказ от медицинского освидетельствования.

Ранее на Piter.TV: полиция Петербурга раскрыла убийство молодого человека 30-летней давности.

