Петербургский суд признал виновным мужчину за совершение незаконных валютных операций на 225 млн рублей

В Петербурге мужчина осужден за совершение незаконных валютных операций на сумму свыше 225 млн рублей. Подсудимый вину не признал.

Смольнинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который признан виновным по пункту "а" части 2 статьи 193.1 УК РФ и пункту "а" части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном и крупном размерах). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным суда, виновный еще в 2013 году под видом осуществления внешнеэкономической деятельности перевел со своего счета иностранному поставщику в рамках исполнения фиктивного договора купли-продажи яхты 6 млн долларов США, что эквивалентно более 191 млн рублей. Также в 2015-2016 годах он переводил таким же способом 34 млн рублей.

Вину подсудимый не признал. Прокуратура Петербурга проверит законность и обоснованность6 а также справедливость вынесенного приговора.

Ранее сообщалось, что пенсионерка отдала мошенника 100 тысяч рублей, пытаясь помочь внучке.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга