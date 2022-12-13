Сотрудники Следкома подготовят доклад о состоянии дачи Фаберже в Петербурге

Собственник дачи должен провести мероприятия по сохранению объекта и отреставрировать его в ближайшие три года.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить новый доклад о состоянии дачи Фаберже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В начале недели Московский арбитражный суд обязал владельца уникального архитектурного комплекса в Осиновой роще привести в порядок аварийное здание. Собственник дачи должен провести мероприятия по сохранению объекта и отреставрировать его в ближайшие три года.

Ранее на Piter.tv: дом Ф.М. Рыбина на улице Ленина включили в список объектов регионального значения.

Фото: citywalls