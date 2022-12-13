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Дом Ф.М. Рыбина на улице Ленина включили в список объектов регионального значения
Сегодня, 12:30
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Дом Ф.М. Рыбина на улице Ленина включили в список объектов регионального значения

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Объект отличается причудливыми архитектурными элементами.

Дом Ф.М. Рыбина, который находится на улице Ленина, 19, признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Здание построили 1909-1910 годах. Проект выполнил архитектор Павел Светлицкий. Дом возвели для купца второй гильдии Федора Матвеевича Рыбина. Объект отличается причудливыми архитектурными элементами. Фасад выполнен в стиле неоклассицизма, имеет  два симметричных полукруглых эркера, а также амфоры и гирлянды в античном стиле. Интерьер парадных лестниц и фасад здания сохранились и сегодня продолжают радовать своей красотой местных жителей.

В наши дни в доме проживают люди. Только на первом этаже расположены нежилые помещения.

Ранее на Piter.tv: владельцев Дачи Строгановых собираются через суд обязать привести в порядок здание.

Фото: citywalls

Теги: дом рыбина, объекты культурного наследия, улица ленина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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