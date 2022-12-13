Дом Ф.М. Рыбина на улице Ленина включили в список объектов регионального значения

Объект отличается причудливыми архитектурными элементами.

Дом Ф.М. Рыбина, который находится на улице Ленина, 19, признали объектом культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Здание построили 1909-1910 годах. Проект выполнил архитектор Павел Светлицкий. Дом возвели для купца второй гильдии Федора Матвеевича Рыбина. Объект отличается причудливыми архитектурными элементами. Фасад выполнен в стиле неоклассицизма, имеет два симметричных полукруглых эркера, а также амфоры и гирлянды в античном стиле. Интерьер парадных лестниц и фасад здания сохранились и сегодня продолжают радовать своей красотой местных жителей.

В наши дни в доме проживают люди. Только на первом этаже расположены нежилые помещения.

Ранее на Piter.tv: владельцев Дачи Строгановых собираются через суд обязать привести в порядок здание.

Фото: citywalls