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Владельцев Дачи Строгановых собираются через суд обязать привести в порядок здание
Сегодня, 16:23
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Владельцев Дачи Строгановых собираются через суд обязать привести в порядок здание

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Если иск удовлетворят, отреставрировать здание владельцы должны будут в течение трех лет.

КГИОП через суд потребует отреставрировать Дачу Строгановых на набережной Обводного канала, 134-136-138. В комплекс входит сама дача и два помещения караула, которые находятся во владении АО "Росразмещение". Также на территории ансамбля находится объект "Ворота", который не имеет собственника. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Еще в 2019 году было подписано охранное обязательство, по которому владельцы должны были отремонтировать здания и караула и ворота, а также снять рекламную вывеску. На решение задач собственникам дали три года. 

В конце 2022 года  архитектурный комплекс осмотрели сотрудники комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории культуры. Они выяснили, что владельцы Дачи Строгановых не привели в порядок ни один из объектов. 

Теперь КГИОП планирует подать иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Если его удовлетворят, отреставрировать здание владельцы должны будут в течение трех лет.

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Фото: Петербургский дневник (Дмитрий Фуфаев)

Теги: дача строгановых, кгиоп, реставрация, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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