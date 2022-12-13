Владельцев Дачи Строгановых собираются через суд обязать привести в порядок здание

Если иск удовлетворят, отреставрировать здание владельцы должны будут в течение трех лет.

КГИОП через суд потребует отреставрировать Дачу Строгановых на набережной Обводного канала, 134-136-138. В комплекс входит сама дача и два помещения караула, которые находятся во владении АО "Росразмещение". Также на территории ансамбля находится объект "Ворота", который не имеет собственника. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Еще в 2019 году было подписано охранное обязательство, по которому владельцы должны были отремонтировать здания и караула и ворота, а также снять рекламную вывеску. На решение задач собственникам дали три года.

В конце 2022 года архитектурный комплекс осмотрели сотрудники комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории культуры. Они выяснили, что владельцы Дачи Строгановых не привели в порядок ни один из объектов.

Теперь КГИОП планирует подать иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Если его удовлетворят, отреставрировать здание владельцы должны будут в течение трех лет.

Ранее на Piter.tv: штормовой ветер повредил светильники Троицкого моста.

Фото: Петербургский дневник (Дмитрий Фуфаев)