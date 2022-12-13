Штормовой ветер повредил светильники Троицкого моста

Отломанные части фонарей нужно будет восстановить.

Из-за сильного ветра, который бушевал в Петербурге 10 и 11 февраля, пострадали короны светильников на Троицком мосту. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

Переправа временно осталась без освещения. Все элементы светильников уже собрали. Отломанные части фонарей нужно будет восстановить. Пока неизвестно, когда светильники вернутся на канделябры.

Напомним, что скорость штормового ветра в городе достигала 25 метров в секунду, шел снегопад.

Ранее на Piter.tv: Александр Колесов рассказал, какую погоду ждать в Петербурге в ближайшие дни.

Фото: citywalls