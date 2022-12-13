Александр Колесов рассказал, какую погоду ждать в Петербурге в ближайшие дни

Солнце покинет город уже сегодня. Во второй половине дня выпадут осадки.

Сегодня, 12 февраля, солнечная погода покинет Петербург. К обеду атмосферный фронт с запада принесет в Северную столицу осадки, усилится ветер. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов в своем tg-канале.

Никуда тут не деться, на понедельник же ждали влияние циклона, вот он и приходит. Александр Колесов, синоптик

В понедельник, 13 февраля, осадков в городе на Неве будет мало. В Северной столице потеплеет до +2…+3 градусов. В Ленобласти тоже ожидаются положительные значения температуры.

Оттепель растянется в нашем регионе на несколько дней, отметил специалист.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге засняли оранжевый восход луны.

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