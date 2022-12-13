В Петербурге засняли оранжевый восход луны

Фотографии были сделаны с ЗСД.

В Северной столице засняли красивый восход луны. Спутник стал оранжевым в субботу вечером, 11 февраля. Кадры опубликовали в tg-канале "Астро Фото Болото".

Фотографии были сделаны с ЗСД. Необычное явление увидели в Приморском районе Петербурга.

Восход луны 11.02.2023 из Конной Лахты. Снимала и думала, едешь вот так по ЗСД и даже не знаешь, что луна поднимается, что кто-то тебя снимает... Очевидец

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовала перепись диких животных.

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото