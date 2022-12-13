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В Петербурге засняли оранжевый восход луны
Сегодня, 9:34
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В Петербурге засняли оранжевый восход луны

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Фотографии были сделаны с ЗСД.

В Северной столице засняли красивый восход луны. Спутник стал оранжевым в субботу вечером, 11 февраля.   Кадры опубликовали  в tg-канале "Астро Фото Болото".

Фотографии были сделаны с ЗСД. Необычное явление увидели в Приморском районе Петербурга. 

Восход луны 11.02.2023 из Конной Лахты. Снимала и думала, едешь вот так по ЗСД и даже не знаешь, что луна поднимается, что кто-то тебя снимает... 

Очевидец

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовала перепись диких животных.

Фото: Телеграм / Астро Фото Болото

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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