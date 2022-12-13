Чтобы установить, кому именно принадлежат следы, у каждого выходящего на маршрут с собой есть измерительные приборы.

В Петербурге стартовала перепись диких животных. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Процедура проводится ежегодно зимой. Цель подобных прогулок — наблюдение за зверями. Также перепись помогает обезопасить человека от неожиданной встречи с дикими животными. В местах, где обнаружены следы жителей леса, появляются предупреждающие знаки.

Чтобы установить, кому именно принадлежат следы, у каждого выходящего на маршрут с собой есть измерительные приборы. Так, часто используется рулетка. По размеру следов можно понять, к какому виду относится животное.

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Фото: pxhere