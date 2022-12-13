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В Петербурге стартовала перепись диких животных
Сегодня, 20:02
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В Петербурге стартовала перепись диких животных

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Чтобы установить,  кому именно принадлежат следы, у каждого выходящего на маршрут с собой есть измерительные приборы.

В Петербурге стартовала перепись диких животных. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Процедура проводится ежегодно зимой. Цель подобных прогулок — наблюдение за зверями. Также перепись помогает обезопасить человека от неожиданной встречи с дикими животными. В местах, где обнаружены следы жителей леса, появляются предупреждающие знаки.

Чтобы установить,  кому именно принадлежат следы, у каждого выходящего на маршрут с собой есть измерительные приборы. Так, часто используется рулетка. По размеру следов можно понять, к какому виду относится животное.

Ранее на Piter.tv: на улице Пионерстроя собака вцепилась в лицо ребенка. 

Фото: pxhere 

Теги: животные, звери в мегаполисе, перепись диких животных
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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