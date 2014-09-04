Прокуратура требует устранить недостатки, допущенные при капремонте дома на улице Ленина

Прокурор внес представление в адрес руководителя НО "Фонд – региональный оператор общего имущества в многоквартирных домах".

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства при проведении капитального ремонта.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в прошлом году проводились работы на фасаде дома 25 по улице Ленина. После этого остались дефекты штукатурного и окрасочного слоев стен, балконных плит, а также некачественно окрашены водосточные трубы.

По фактам выявленных нарушений прокурор внес представление в адрес руководителя НО "Фонд – региональный оператор общего имущества в многоквартирных домах". Фактическое их устранение контролируется.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга