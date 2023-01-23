Петербургские бизнесмены предложили улучшить реестр объектов культурного наследия

Предприниматели жалуются на отсутствие единой базы паспортов охраны и других документов для защищаемых объектов.

Комиссия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга провела встречу с петербургскими предпринимателями и инвесторами. Во время мероприятия были подняты вопросы введения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов культурного наследия и улучшения реестра защищаемой городской собственности, – следует из сообщения пресс-службы петербургского парламента.

Среди основных отмеченных инвесторами аспектов: отсутствие единой базы паспортов охраны, технических свидетельств и других документов о состоянии объектов культурного наследия, выставляемых на торги, невозможность сбора и представления документации в электронном виде, недостаточно четко сформулированные требования к восстановлению и содержанию зданий. В частности, представители организаций общественного питания указали на то, что обременения по сохранению исторического облика могут противоречить санитарным регламентам для данного вида деятельности, требующим, например, обязательную установку воздуховодов. Пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Представители петербургского бизнеса выступили с инициативой пересмотреть требования к ограничениям в использовании объектов культурного наследия, а также учредить новый орган исполнительной власти города, который будет контролировать реестр непригодных для хозяйственной деятельности объектов. Кроме того предприниматели предложили создать комиссию для решения спорных вопросов, касающихся использования защищаемой городом собственности.

Ранее стало известно, что Фарфоровский пост и Мясокомбинат им. Кирова стали объектами культурного наследия.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга