Отец четверых детей сжег храм святителя Василия Великого после ссоры с женой

Мужчина был сразу задержан. Он признал вину и раскаялся.

После ссоры с женой мужчина поджег храм святителя Василия Великого в Осиновой Роще. Его супруга работает в храме, рассказали 27 июня в "МВД Медиа".

После конфликта злоумышленник перелил из бака машины в канистру бензин. Он убедился, что внутри здания никого нет, облил стены здания, поджег его и скрылся с места происшествия. Мужчина был сразу задержан. Он признал вину и раскаялся.

Напомним, что информация о возгорании поступила в 06:05. Тушить пожар отправились 30 спасателей и 6 спецмашин.

Ранее в сгоревшем доме под Гатчиной нашли два тела.

Фото: Вконтакте / Храм святителя Василия Великого в Осиновой роще / Никита Шакиров