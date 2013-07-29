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Отец четверых детей сжег храм святителя Василия Великого после ссоры с женой
Сегодня, 18:36
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Отец четверых детей сжег храм святителя Василия Великого после ссоры с женой

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Мужчина был сразу задержан. Он признал вину и раскаялся.

После ссоры с женой мужчина поджег храм святителя Василия Великого в Осиновой Роще. Его супруга работает в храме, рассказали 27 июня в "МВД Медиа".

После конфликта злоумышленник перелил из бака машины в канистру бензин. Он убедился, что внутри здания никого нет, облил стены здания, поджег его и скрылся с места происшествия. Мужчина был сразу задержан. Он признал вину и раскаялся.

Напомним, что информация о возгорании поступила в 06:05. Тушить пожар отправились 30 спасателей и 6 спецмашин. 

Ранее в сгоревшем доме под Гатчиной нашли два тела.

Фото: Вконтакте / Храм святителя Василия Великого в Осиновой роще / Никита Шакиров

Теги: поджог, храм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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