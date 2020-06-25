Пожарные потушили крышу в церкви Василия Великого

Пожар разразился в Осиновой роще.

Сегодня утром, 26 июня, в Осиновой роще загорелась церковь Василия Великого. Огонь распространился по крыше здания, площадь которого 200 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в 06:05. Тушить пожар отправились 30 спасателей и 6 спецмашин. По предварительным данным, никто не пострадал.

К приезду пожарных огонь практически полностью охватил крышу и продолжал распространяться. Подробности уточняются.

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